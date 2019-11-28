Alanya Jandarma Trafik Timleri servis şoförlerine eğitim verdi
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri dün Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi Konferans salonunda servis taşımacılığı yapan 125 servis şoförüne trafik kuralları hakkında eğitim semineri verdi
Alanya 28.11.2019, 16:33
Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından dün Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi Konferans salonunda Taşımalı ve Özel Öğrenci servis taşımacılığı yapan 125 servis şoförüne, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmenliği kapsamında, uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitim semineri verildi. Seminerde servis sürücülerinin seyir halinde giderken hız sınırına dikkat etmeleri ön koltukta ve koltukta oturan öğrenciğlerinin mutlaka emniyet kemeri takması zorrunluluğunu getirildiği belirtildi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem başlatılacağını söylediler.
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