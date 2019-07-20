Alanya İskelesi'nde tepki çeken kanalizasyon pisliği! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..Alanya İskelede kanalizasyon pisliği, Duayen turizmci Baraner Bakan Ersoy ile buluştu!, Mahmutlar'da feci kaza! Hepsi ve daha fazlası Dm Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!