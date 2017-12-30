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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Alanya İskelesi'nde köpek hırsızlığı! Sipahioğlu harekete geçti

Alanya İskelesi'nde Berat Sipaihoğlu'nun köpeği 'Enci' 26 Aralık günü çalındı. Sipaihoğlu çok sevdiği köpeğinin geri getirilmesi için çağrıda bulundu

Alanya İskelesi'nde köpek hırsızlığı! Sipahioğlu harekete geçti

Alanya İskelesi'nde Berat Sipaihoğlu'nun köpeği 'Enci' 26 Aralık günü çalındı. Sipaihoğlu çok sevdiği köpeğinin geri getirilmesi için çağrıda bulundu

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:55
Alanya İskelesi'nde köpek hırsızlığı! Sipahioğlu harekete geçti
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ALANYA iskelesinde, Sipahioğlu Yatçılık İşletmecisi Berat Sipahioğlu'nun köpeği 'Enci' çalındı.  26 Aralık günü öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından arabaya atılarak çalınan Enci'nin yokluğu sahibi Sipahioğlu'nu üzüntüye boğdu. Hırsızlık olayının kameralarca kaydedildiği olay sonrası Sipahioğlu ve arkadaşları çalınan köpek için herekete geçtiler. 'Enci'yi bulmak için büyük çaba sarfeden Sipahioğlu köpeği kimin çaldığını bildiklerini iddia etti.

Bir barınağın köpeği çaldığını iddia eden Sipaihoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Kimlik karnesi ve kamera kayıtları ile birlikte gitmemize rağmen köpeğin onlarda olmadığını iddia ediyorlar. Araştırmalarımız sonucu onlarda olduğuna eminiz. Köpeğimi ya uyuttular ya da para karşılığı sattılar. Ben her koşulda ölü veya diri istiyorum. Lafta hayvan haklarını koruyanlar illegal işler peşinde." 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya İskelesiBerat Sipahioğlu
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