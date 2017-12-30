Alanya İskelesi'nde köpek hırsızlığı! Sipahioğlu harekete geçti

ALANYA iskelesinde, Sipahioğlu Yatçılık İşletmecisi Berat Sipahioğlu'nun köpeği 'Enci' çalındı. 26 Aralık günü öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından arabaya atılarak çalınan Enci'nin yokluğu sahibi Sipahioğlu'nu üzüntüye boğdu. Hırsızlık olayının kameralarca kaydedildiği olay sonrası Sipahioğlu ve arkadaşları çalınan köpek için herekete geçtiler. 'Enci'yi bulmak için büyük çaba sarfeden Sipahioğlu köpeği kimin çaldığını bildiklerini iddia etti.

Bir barınağın köpeği çaldığını iddia eden Sipaihoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Kimlik karnesi ve kamera kayıtları ile birlikte gitmemize rağmen köpeğin onlarda olmadığını iddia ediyorlar. Araştırmalarımız sonucu onlarda olduğuna eminiz. Köpeğimi ya uyuttular ya da para karşılığı sattılar. Ben her koşulda ölü veya diri istiyorum. Lafta hayvan haklarını koruyanlar illegal işler peşinde."