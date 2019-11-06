Alanya HEP Üniversitesi’nden kan ve kök hücre bağışı

KIZILAY yetkilileri, bağış öncesi “kan ve kök hücre bağışı” konusunda üniversite öğrencilerine bilgiler aktardı. Kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çeken Kızılay yetkilileri, sağlık problemi bulunmayan tüm öğrencileri kan vermeye davet etti. Çağrının ardından, öğrenci üniversite çalışanları, Kızılay standına akın etti.



3 tüp kan bir can

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Nihan Sidar, öğrenci toplulukları adına kan ve kök hücre bağışı kampanyası ile ilgili bilgiler aktardı. Kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çeken Dr.Öğr. Üyesi Nihan Sidar, “Alanya HEP Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu ve Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğumuz 2. Kez Kızılay ile birlikte kan ve kök hücre bağışı düzenliyor. Öğrenci ve üniversite personelimizin kan bağışına gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Bilindiği üzere, üniversitemizin öğretim görevlilerinden Şebnem Köseoğlu, ikinci kez Lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Şebnem Hocamız ve onunla aynı kader paylaşan hastalarımız için kan ve kök hücre bağışı yaşamsal bir öneme sahip. Bu nedenle biz buradan, bütün sağlığı elveren insanlara; 10 dakikalarını ayırarak, 3 tüp kan vererek bir can kurtarılabileceklerini hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.



Rektör ve Kızılay'a teşekkür

Öğrenci toplulukları sözcüsü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar, Alanya’nın ilk LÖSEV kampüsünün, Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğunun (SASST) çalışmaları ile, Alanya HEP Üniversitesi’nde faaliyete geçtiğini hatırlattı. LÖSEV tarafından başlatılan ve SASST tarafından Üniversitemizde "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" kampanyasına destek çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Dr.Öğr. Üyesi Sidar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu etkinlik ve tüm etkinlerimiz kapsamında da bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ve Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızılay’a da tüm çalışmaları için teşekkür ediyoruz”