Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Öner'den büyük başarı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Web Of Science H-Endeksi 15 ve üzerinde olan rektörler sıralamasına girdi.
BİLİM insanlarının performansını izlemek, bilimsel üretkenlik açısından ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan H-İndeks verileri, bilimsel atıflara göre belirleniyor. 2005 yılında Jorge E Hirsch tarafından geliştirilen sistem, sadece belirli bir sayının üzerinde atıf alınan yayınların dikkate alındığı bir ölçüt olarak kabul ediliyor. H-indeksi 10 olan bir akademisyenin, en az 10 atıf alan yayını varken, h-indeksi 5 olan bir başka akademisyenin atıf alan en az 5 yayını var anlamına geliyor. Yapılan çalışmaların ne kadar etkin olduğunu göstermesi açısından “atıf” önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Bir çalışmadan ne kadar bahsediliyor, ne kadar kaynak olarak gösteriliyorsa o çalışmanın da o denli önemli olduğu kabul ediliyor. Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Türkiye’de 23 üniversite rektörünün sıralamaya girdiği H-indeksinde yer aldı. Prof.Dr. Öner’in çalışmaları, bilimsel yayınlara kaynak gösterildi. Akademik çalışmaların üniversitelerin temel varoluş nedeni olduğunu söyleyen Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, H-indeksi sıralamasına girmesi ile ilgili, "H-endeks yaygın olarak bilimsel yayınların değerlendirilmesinde kullanılan endekslerden birisidir. Önemli bilimsel veri tabanlarına giren dergilerdeki yayınlara yapılan atıflarla ilgilidir. Kısacası h-endeksin 15 olmasının anlamı her birine en az 15 atıf yapılmış 15 yayının bulunduğunu belirtir. Böyle bir listede bulunmaktan üniversitem adına mutlu olduğumu belirtmek isterim" ifadelerinde bulundu.
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