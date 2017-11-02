Alanya halkı kaldırım işgallerine isyan etti

Alanya'da özellikle bulvar ve caddeye cephesi olan inşaatların kaldırım işgalleri vatandaşın tepkisini çekiyor. Bunun en önemli örneği de Hacet Mahallesi Büyük Hasbahçe Kavşağı'ndaki inşaat. Yaya kaldırımı inşaat sahasında kaldığından, trafiğin yoğun olduğu kavşakta yayalar yola inmek zorunda kalıyor