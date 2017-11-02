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Alanya halkı kaldırım işgallerine isyan etti

Alanya'da özellikle bulvar ve caddeye cephesi olan inşaatların kaldırım işgalleri vatandaşın tepkisini çekiyor. Bunun en önemli örneği de Hacet Mahallesi Büyük Hasbahçe Kavşağı'ndaki inşaat. Yaya kaldırımı inşaat sahasında kaldığından, trafiğin yoğun olduğu kavşakta yayalar yola inmek zorunda kalıyor

Alanya halkı kaldırım işgallerine isyan etti

Alanya'da özellikle bulvar ve caddeye cephesi olan inşaatların kaldırım işgalleri vatandaşın tepkisini çekiyor. Bunun en önemli örneği de Hacet Mahallesi Büyük Hasbahçe Kavşağı'ndaki inşaat. Yaya kaldırımı inşaat sahasında kaldığından, trafiğin yoğun olduğu kavşakta yayalar yola inmek zorunda kalıyor

02 Kasım 2017 Perşembe 15:16
Alanya halkı kaldırım işgallerine isyan etti
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KENT merkezinde, cadde ve bulvarların yaya kaldırımları , Prestij Caddesi üzerindeki bisiklet yolu otopark olarak yada inşaat alanları tarafından kullanılıyor. Yolu kullanmak zorunda olan ama geçecek yer bulamayan vatandaşlar kaza ihtimali ile burun buruna yaşıyorlar. Yetkillerden denetleme isteyen vatandaşlar 'Kaldırımların rahatça, tedirgin olmadan kullanılabilmesini istiyoruz' dediler.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 15:30
Anahtar Kelimeler:
IşgalKaldırımAlanya
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