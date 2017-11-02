Alanya halkı kaldırım işgallerine isyan etti

KENT merkezinde, cadde ve bulvarların yaya kaldırımları , Prestij Caddesi üzerindeki bisiklet yolu otopark olarak yada inşaat alanları tarafından kullanılıyor. Yolu kullanmak zorunda olan ama geçecek yer bulamayan vatandaşlar kaza ihtimali ile burun buruna yaşıyorlar. Yetkillerden denetleme isteyen vatandaşlar 'Kaldırımların rahatça, tedirgin olmadan kullanılabilmesini istiyoruz' dediler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.