Alanya Hali'nde  aşure ikram ettiler

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Toptancı Hali Derneği, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Adem Kaya ve yönetimi, hal esnafına mübarek haftada aşure ikram ederek birlik ve beraberlik ortamına katkıda bulundu. Aşure etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve çok sayıda esnaf katıldı. Güney ayrıca MHP İlçe Başkanı Türkdoğan ve ekibini Hal Müdürü Halit Parlayüksel'in makam odasında ağırlayarak bir süre sohbet etti.