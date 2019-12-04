Alanya GZP'ye yeni partner yolda

TAV Airports CEO’su Sani Şener, mevcut havaalanının geliştirilip büyütüleceğini ve Almatı’nın modern bir havalimanına kavuşacağını belirtti.

Almatı Investment Forumu'nda Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev Almata'nın dünya standartlarında ve rekabetçi koşullarda bir havaalanına kavuşacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu ise Türkiye'den yatırımların daha fazla gelebilmesinin önündeki engelleri hızlıca aşmaya başladıklarını söyledi.