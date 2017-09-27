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Alanya Güneş Enerjisi Santrali'nde dev gelir

Alanya Belediyesi, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 11 Temmuz-31 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki 51 günde satılan 763.072 KWH elektrik enerjisi sattı, karşılığında 356 bin TL gelir elde etti

Alanya Güneş Enerjisi Santrali'nde dev gelir

Alanya Belediyesi, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 11 Temmuz-31 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki 51 günde satılan 763.072 KWH elektrik enerjisi sattı, karşılığında 356 bin TL gelir elde etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:29
Alanya Güneş Enerjisi Santrali'nde dev gelir
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in en önemli projelerinden biri olan Güneş Enerji Santrali’nde elektrik üretimine 11 Temmuz 2017’de başlandı. Alanya Belediyesi, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 11 Temmuz-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 51 günde satılan 763.072 KWH elektrik enerjisi karşılığında 356 bin TL gelir elde etti.
CLK’YA İLK FATURA KESİLDİ
Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde 94 dönümlük alanda hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nde üretilen elektriğin satışından ilk gelir elde edildi. Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali’nde üretimine 11 Temmuz’dan itibaren başlanan elektrik üretimi, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye satılmaya başlandı. Alanya Belediyesi, 51 günde üretilen 768.072 KWH’lık elektrik enerjisi karşılığında CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye 356 bin TL’lik ilk gider faturasını kesti.
'3 YILLIK MÜCADELENİN ESERİ'
Bu büyüklükte güneş enerjisi santralini hayata geçiren ilk ve tek kamu kurumu olduklarını söyleyen Başkan Yücel, projenin GES-1, GES-2 ve GES-3’ten oluşan ilk etaplarında elektrik ürettiklerini ve üretilen elektrik enerjisinden maddi gelir elde etmeye başladıklarını açıkladı. 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde başlattığımız çalışma ile 3 yıldır verdiğimiz mücadelenin ve emeklerimizin meyvelerini almaya başladık. Mutluyuz, gururluyuz. GES Projesi'ni hayata geçirdik ve artık sattığımız elektrik enerjisinden para kazanıyoruz. Alanya Belediyesi’ni tasarruf ederek gelişen ve büyüyen bir belediye haline getirdik" dedi.
'GÜNDE 7-8 BİN TL’LİK ÜRETİM'
Güneş Enerji Santrali Projesi’nin 3 MW’lık ilk etabını 10 milyon 41 bin TL’ye ihale ettiklerini belirten Başkan Yücel, güneş enerjisinden şu ana kadar günde ortalama 7 bin TL’lik üretim yaptıklarını ifade etti. Başkan Yücel, “Toplamda 5 MW gücündeki GES Projesi için yola çıkan Alanya Belediyesi, ilk etapta 3 MW elektrik üretmeye ve CLK’ya faturalandırmaya başladı” diye konuştu.
'GES-4 VE GES-5 DE DEVREYE GİRECEK'
GES Projesi’nin devam ettiğini kaydeden Başkan Yücel, “GES-4 Projesi için de hazırlıklarımızı, gerekli izinlerimizi ve altyapımızı tamamladık. İhale hazırlıklarımızın devam ettiği 410 KW’lık GES-4 Projesi'ni 2018 yılı başına kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. GES-4 santralinde üretim gerçekleştirildiğinde Alanya Belediyesi elektrik ihtiyacını tamamen GES’lerden karşılayacak. Enerji maliyetlerinde çok önemli ölçülerde tasarruf sağlayacağız. GES-5 ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İki yıl içerisinde GES-4 ve GES 5’i de hayata geçirip hem belediyenin elektrik ihtiyacını tamamen santrallerden karşılayacağız, hem de belediye elektrik enerjisinden ilave gelir elde edecek" açıklamasını yaptı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 16:05
Anahtar Kelimeler:
Güneş EnerjisiAlanyaKar
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