Alanya gündemi yine dopdolu! Hepsi Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
ALANYA'DA FECİ SU SPORU KAZASI
YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI
1’İ ÇOCUK, 7 YARALI
ALANYA’DA KAÇAĞA GEÇİT YOK
KAÇAK BÜFELER KALKTI
'GÖNLÜM İMAMOĞLU'NDA'
‘GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ’
BAŞKAN BÖCEK İĞNELİ FIÇI’DA
ALKÜ'DE MEZUNİYET HEYECANI
BY KIRBIYIK AÇILDI
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 17:59