Alanya gündemi Dim TV'de

ALANYA'NIN gündemi Dim TV'de(dimtv.tv) takip edilir. Son 24 saatte Alanya'da olup bitenler, en çok konuşulanlar, gündeme dair her şey Alper Kutay ile Ana Haber'de. İşte kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için Alanya gündemi:
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