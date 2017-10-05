Alanya Gümrük Müdürlüğü LPG'nin serbest dolaşım listesinde

Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri arasına Alanya Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Buna göre, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemleri Alanya , Aliağa , Giresun , İsdemir, Samsun , Tekirdağ ve Trabzon gümrük müdürlükleri ile Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünde yapılacak.

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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