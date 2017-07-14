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Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nden 15 Temmuz mesajı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı 

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nden 15 Temmuz mesajı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı 

14 Temmuz 2017 Cuma 16:25
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 15 Temmuz mesajında "Bu darbe kalkışması, ülkemizin tarihindeki en büyük vatan hainliğidir" dedi. 
Dim, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016'da kahramanlığıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun kenarından almıştır. 15 Temmuz 2016 tarihi, ülkemiz ve milletimiz için tam bir kabustu. Ülkemiz üzerindeki hain emelleri hiç bitmeyen dış güçlerin maşası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), yüce meclisimizi bombalamış, savunmasız halkın üzerine ateş asmış, ölüm kusmuş, yüzlerce vatandaşımızı şehit edip, binlerce insanımızı yaralamıştır. 15 Temmuz darbe kalkışması, bu ülkenin tarihine geçen en büyük vatan hainliğidir. AGC olarak, bu hain girişime sebep olanları, bu hainliğe göz yumanları, destek verenleri, aktif olarak görev alanları, kurşun sıkanları, bomba atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülkelerine ihanet edenleri milyon kere lanetliyoruz. Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize ve o gece hainleri kısa sürede etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu hain girişime karşı onurlu bir direnç ortaya koyan Türk basınını ve yürekli meslektaşlarımızı da gönülden kutluyoruz. Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi Bayramı kutlu olsun." 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 17:40
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DimAlanya Gazeteciler CemiyetiAlanya
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