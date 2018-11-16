Alanya Fen Bilimleri Koleji Ata'sını andı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürkün ölümünün 80inci yıl dönümünde Alanya Fen Bilimleri Koleji öğrencileri, Ankaraya giderek Atatürkün huzuruna çıktı. Milli benlik ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ankara gezisine katılan öğrenciler, Temsilciler Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Anıtkabiri ziyaret ettiler.

ÖZLEMLERİNİ DİLE GETİRDİLER

10 Kasım Atatürkü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Alanya Fen Bilimleri Koleji öğrencileri okulun konferans salonunda bir anma programı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programında öğrenciler Atatürke olan özlemlerini okudukları şiir ve müzik korosunun seslendirdiği şarkı ve marşlarla dile getirdiler. Zeybek oyununun sahnelendiği programda Atatürkün Türkiye Cumhuriyetine kazandırdığı değerler sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı anma programının sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

ATATÜRK EŞSİZ BİR LİDERDİ

Dün, bugün olduğu gibi yarın da Atatürkün gösterdiği hedeflere kararlı adımlarla yürüyeceklerini belirten Alanya Fen Bilimleri Koleji yöneticileri, vicdanı hür bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini belirttiler. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanında eşsiz bir kumandan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı. Milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıydı. Atamıza özlemle sesleniyor, onun bu acı kaybını kalbimizde hissediyoruz. Ruhun şad olsun Atam.