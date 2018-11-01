Alanya Elektrik kesinti Bilgileri

1 kasım itibari ile elektirik kesintileri Yenialanya.com'da
Şehir : Antalya
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerler : AVSALLAR KOCA MUSALAR HACILAR İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçesi : Alanya
Kesinti Başlangıç Vakti : 01 Kasım 2018 09:00 saatlerinde
Kesinti Bitiş Zamanı : 01 Kasım Perşembe Saat :15:00
Tahmini Kesinti Müddeti : 6 saat
Kesinti Nedeni : MUTAHİT FİRMA ÇALŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) Iş güvenliği gözetilerek enerji kesintisi yapılması öngörülmektedir.