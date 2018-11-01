Alanya Elektrik kesinti Bilgileri

Alanya'da erişilebilen, planlı-plansız kesintisiz elektirik arıza kesinti bilgileri listelenmiştir.Alanya Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi haberlerine listemizden erişebilirsiniz

Alanya Elektrik kesinti Bilgileri
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1 kasım itibari ile elektirik kesintileri Yenialanya.com'da

Şehir : Antalya
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerler : AVSALLAR KOCA MUSALAR HACILAR İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İlçesi : Alanya
Kesinti Başlangıç Vakti : 01 Kasım 2018 09:00 saatlerinde
Kesinti Bitiş Zamanı : 01 Kasım Perşembe Saat :15:00
Tahmini Kesinti Müddeti : 6 saat 
Kesinti Nedeni : MUTAHİT FİRMA ÇALŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) Iş güvenliği gözetilerek enerji kesintisi yapılması öngörülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 08:07
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