Alanya EAH eski Başhekimi aklandı
FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra yargılanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş aklandı
TAŞBAŞ ve eşi 2018 haziran ayında gözaltına alınmış, Alanya’da 5 gün süren sorgularının ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Adliyede yaklaşık 20 saat süren sorgularının ardından Başhekim Taşbaş tutuklanırken, eşi Ayşe T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş'ın evine 31 Ekim Çarşamba sabahı saat 04.00 sıralarında baskın yapmıştı. Operasyonda, Prof. Dr. Taşbaş ve eşi diş hekimi Ayşe T. gözaltına alınmıştı. Taşbaş ve eşi, sorguları için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Prof. Dr. Taşbaş’ın evinde ve hastanedeki odasında aramalar yapılmış, Taşbaş'ın Kosova’da FETÖ’ye bağlı bir okulda öğretim üyeliği yaptığı ve FETÖ'nün bankasında hesabı olduğu iddia edilmişti. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, yargılandığı mahkemece aklandı. Taşbaş’ın önümüzdeki günlerde başhekimlik görevine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
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