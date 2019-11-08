Alanya Dim Vadisi'nde ulaşıma tamir molası 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü arızalanınca, Dim Vadisi'nde bulunan çok sayıda mahalleye ulaşım durdu. Bir haftadır halk otobüsü seferinin yapılmadığı Dim bölgesinde vatandaş mağdur ve öfkeli. Edinilen bilgiye göre, Dim Vadisi'nde bulunan Bıçakçı,Uğurlu, Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak, Üzümlü, Öteköy, Taşbaşı, Bucak, Akçalı ve Alacami mahallelerine sefer düzenleyen halk otobüsü geçtiğimiz hafta perşembe günü arızalandı. Tamire götürüldüğü bildirilen halk otobüsünden bir haftadır haber yok. Bölge halkı "Bir haftadır halk otobüsü çalışmıyor. Ulaşım durdu, mağduruz. Bu çağda bu sorun Alanya'ya yakışmıyor" dediler.