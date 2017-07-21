Alanya denizleri Vasdettin'e emanet

Erkan UYSAL

ALANYA'DA denizin temiz kalması için belediye 12 ay boyunca etkin olarak çalışıyor. Alanya Belediyesi'ne ait 'Vasdettin' adlı katı atık toplama aracı deniz yüzeyindeki atıkları düzenli olarak temizleyerek çevreye olduğu kadar turizme de katkı sağlıyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, deniz temizliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğmuş, "Kaptanlarımız ve yardımcı personelimizden oluşan bir deniz ekibimiz var. Vasdettin isimli yıllar öncesinde kendi personelimiz marifetiyle yapılmış bir deniz yüzeyi temizleme aracımız bulunuyor. Bu araçla beraber günlük olarak öncelikle balıkçılar barınağının içinden başlayarak Damlataş ve doğu bölgesindeki deniz yüzeyinde oluşan kirlilikler temizleniyor. Aynı zamanda da bir sürat motorumuzla da daha hızlı hareket ederek deniz yüzeyinde tespit edilen kirlilikler Vasdettin aracına bildirilerek temizlenmesi sağlanıyor. Zaman zaman gezi teknelerinden atılan ya da uçan çöpler, zaman zaman da derelerden denize ulaşan kirliliklerle beraber deniz yüzeyinde bazen poşetler, plastik şişeler oluşuyor. Bunların hepsini ekibimiz gün boyunca deniz yüzeyinde saat 08.00'den 20.00'ye kadar topluyor. Bunları bertaraf ediyorlar. Aynı zamanda da gezi teknelerinin atık alımlarını, atık su boşaltımlarını takip ediyorlar. Gezi tekneleri tur dönüşünde ya da sabah erken saatlerde balıkçılar barınağı içerisindeki Alanya Belediyesi atık alım istasyonuna atık sularını vererek denizin kirlenmesiyle ilgili önlemlerini almış oluyorlar. Bu yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Alanya Belediyesi'nde kurulmuş olduğu mavi kart sisteminden takip ediliyor. Mavi kart sistemiyle beraber teknelerin atık sularını denize boşaltmamalarını ve denizin kirlenmemesini takip ediyoruz. Aksi davranışlarda da yine Alanya Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ekipleriyle beraber işbirliği halinde zabıtamız marifetiyle gezi teknelerine gerekli uyarılar ve cezalar yazılıyor. Amacımız denizin temiz kalması. Denizden faydalanan insanların hiçbir şekilde rahatsız olmaması. Yaklaşık günlük 2 kiloya yakın denizden atık topluyoruz. Vasdettinin haznesinde denizin yüzeyinden 50 santim kadar derinliğe ulaşan çöpler oradaki sepetler yardımıyla toplanıyor ve bu şekilde bertaraf ediliyor. Vatandaşlarımız için denizi temiz tutmak gerçekten çok önem verdiğimiz ve yazın en çok mesai harcadığımız işlerimizden biri. Bu kadar büyük bir alanda 80 kilometre sahil şeridi olan bir alanda gerçekten çıkan atık miktarı son derece makul ölçüde. Tabi amacımız bunu sıfıra indirmek. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da aynı şekilde duyarlı olmaları ve atıklarını çöp konteynırlarına atmasını bekliyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca deniz yüzey temizliği yapılıyor. Yani sahillerimizde yüzme işlemi bitene kadar bu işlemi takip ediyoruz. Geçen yıl kasım ayının sonuna kadar hizmet verdik. Mart ayının 15'inde de tekrar yüzey temizliğine başlıyoruz ama bunun dışında da kışın yüzeyde oluşan, derelerden kaynaklanan ani kirliliklerde yine ekipler sürekli müdahale ediyor. 12 ay boyunca çalışan bir deniz ekibimiz var" dedi.