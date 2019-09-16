Alanya'dan kalkan otobüs dere yatağına uçtu! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

‘BENİM YERİME İHALELERE GİRECEKTİ’

SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

D-400’DE HAVADAN DENETİM

SAHTE SAVCI OPERASYONU

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

HANİ SİZİN CANKURTARANINIZ?

‘YÜZDE 8 FAİZDEN VAZGEÇİN’

2021 YILINDA ALANYA İSKELESİ COŞACAK

GASTROANTEP’TE ALANYA RÜZGARI

ASAT DÜĞMEYE BASTI: ÇİLE BİTİYOR

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİNE ÖNLEM

SPOR

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.