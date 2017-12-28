Alanya Damlataş Mağarası astımlıların şifa kaynağı oldu

DAMLATAŞ MAĞARASI, Alanya'da 1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere dinamitle taş çıkarılırken tesadüfen keşfedildi. Damlataş Mağarası o günden sonra ise binlerce astım hastasına şifa umudu oldu.

Alanya'da deniz kenarında yer alan ve her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Damlataş Mağarası, doğal güzelliğinin yanı sıra şifa arayan atım hastalarının da ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de turizme açılan ilk mağara olarak bilinen Damlataş Mağarası, 1948 yılında iskele inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı açılırken, bir dinamit ateşlenmesi sonucu tesadüfen ortaya çıktı. Binlerce yılda oluşan sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken mağaranın ziyaretçi sayısı da her yıl artıyor. 2012'de 248 bin 516 kişinin ziyaret ettiği mağarayı 2013 yılında 295 bin 528 kişi ziyaret etti. Geçen yılki ziyaretçilerin 3 bin 857'sini astım hastaları oluşturdu.

DAMLATAŞ MAĞARASI AKCİĞER HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR MU?

Mağaranın ortamında bulunan normalden 8-10 misli fazla karbondioksit ve yüksek oranda nem gibi özelliklerinden dolayı astım hastalığına iyi gelmesinin tespit edilmesinden sonra mağara, astım hastaları tarafından özellikle ziyaret edilen bir yer haline gelmiştir. Günde 4 saat olmak üzere 21 gün şifa amacıyla mağarada kalan astım hastası sayısı yıl içerisinde yaklaşık 4 bin kişi olmuştur.

Mağaranın astıma iyi gelen dört vasfı olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın ortamında bulunan normalde 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak sühunet, radyoaktive gibi unsurların ilk ikisinin astıma iyi geldiği, diğer ikisinin de yardımcı faktör olarak kabul edildiği bilinmektedir.

Alanya'ya tedavi için gelen hastaların, öncelikle bir doktordan mağaraya girmesinde bir sakınca olmadığına dair rapor alarak, mağaranın ilgili memuruna baş vurması gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir.

MAĞARADAN ŞİFA DAMLIYOR

Dünyaca ünlü turistlik ve şifa dağıtan mağaralar arasında yer alan Damlataş Mağarası Alanya'nın tanıtımında önemli rol oynuyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan mağaranın astım hastalarına şifa dağıtan önemli merkezlerden biri haline geldi. Yurt dışından, özellikle yerleşik yaşayan Ruslar'dan önemli ölçüde talep var. Mağara, turizm potansiyelinin yanı sıra sağlık alanında da tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Alanya turizminin lokomotifleri arasında yer alan Damlataş Mağarası'nın her yıl olduğu gibi geçen yıl da yerli ve yabancı turistlerin rekor denecek düzeyde akınına uğruyor.

KIZIM BİR SAATTE İYİLEŞTİ

Ankara'dan kısa bir süre önce Alanya'ya yerleşen Tuğba Akarca ise 2 yaşındaki kızının Damlataş Mağarası'nda 1 saat kaldıktan sonra nefes darlığından kurtulduğunu söyledi. Yakınlarının tavsiyesi üzerine kızını Damlataş Mağarası'na getirdiğini belirten Tuğba Akarca şöyle dedi:

"Kızım bronşit olduktan sonra hastalığı astıma çeviriyordu. İlaç kullanıyorduk. Alanya'ya taşındıktan sonra Damlataş Mağarası'nın iyi geleceğini söylediler. İlk gelişimizde 1 saat kaldıktan sonra eve gittik ve kızımın rahatladığını fark ettim. Nefes darlığından eser kalmadı."

Astım hastası olan Ankaralı öğrenci Hanife Uçgun da, Damlataş Mağarası'na daha önce geldiğini belirterek içerideki ortamın verdiği rahatlığı kısa bir sürede fark edebildiğini söyledi.

Ankara'dan tatil için ilçeye gelen öğrenci Berk Doğru ise "Mağaraya ilk kez geldim. Gerçekten sıcak ve nemli bir hava var. Bu havayı içinize çektiğinizde göğsünüzün ferahladığını hissedebiliyorsunuz. Astım hastalığına iyi geliyormuş. Çok beğendim" dedi.

DAMLATAŞ MAĞARASI'NIN ÖZELLİKLERİ

1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere dinamitle taş çıkarılırken tesadüfen keşfedilen Damlataş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olarak biliniyor. 30 metre uzunluğunda ve 200 metrekarelik alanı kaplayan mağaradaki sarkıt ve dikitlerin M.Ö. 20-15 bin yılları arasında meydana geldiği sanılıyor. Sarkıtlardan yılın hemen her zamanı su damlaması nedeniyle mağara adını bu özelliğinden alıyor. Damlataş Mağarası'nın 760 milimetre hava basıncı, yaz-kış 22 derece olan sabit sıcaklığı, yüzde 95 nem oranı, karbondioksit, azot ve oksijen miktarı özellikle astım hastaları için uygun bir ortam oluşturuyor.

Hüseyin Sipahi ve astım hastaları ile 1983 yılında kaydedilen Damlataş mağarası röportajını haber videomuzdan izleyebilirsiniz.

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