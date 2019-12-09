Alanya'daki sürücüler dikkat! Kameralardan ceza dönemi başlıyor

TEDES, Alanya dahil 19 ilçede aktif olarak kullanılacak. Lara'daki eski Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Binası yanında yaptırılan TEDES binası Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafik ekipleri sistemde deneme çalışmalarına başladı. 110 milyon lira proje maliyetli yeni yıl ile birlikte Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede çalışmaya başlayacağı açıklandı. Antalya'nın tüm ilçelerinde aynı anda devreye girecek sistem için 'kırmızı ışık' ve 'hız ihlali' yerine 'hız koridorları' oluşturuldu. Belirlenen koridorlarda limiti aşan sürücülere para cezası kesilecek. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayan TEDES ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi hedefleniyor. TEDES, aynı zamanda meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek. Bölgede araçlarla işlenen suçları ise Plaka Takip Sistemi tespit edecek. Alanya’da da Tosmur, Konaklı, Dinek gibi Çevreyolu üzerinde muhtelif noktalarda ve tünellerde TEDES Sitemi bulunuyor.