Alanya'daki okul kaderine terk edildi

ALANYA’NIN Tepe Mahallesi, Kurşunlu Mevkii'nde bulunan ve kentin en eski ilkokullarından biri olan Selçuk İlkokulu, kaderine terk edilmiş durumda. 5 yıl önce bölgeye yeni bir okulun yapılmasının ardından kapısına kilit vurulan ve o günden bu yana atıl vaziyette bulunan ilkokulunun 5 dersliği bulunuyor. Bir de lojmana sahip okulun 4 bin metrekare alanda kurulu olduğunu söyleyen bölge halkı, okul binasının değerlendirilmesini istiyor. Daha önce gelen uzmanların inceleme yaptığını, sadece kiremit olan çatının yenilenmesi gerektiğini rapor ettiklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır kaderine terk edilmiş durumda olan binanın her geçen gün tahrip edildiğini belirtiyor. Camları kırılan ve kapısına kilit vurulan okul binası içerisinde ise hala bazı okul araç gereçlerinin olduğu görülüyor.

