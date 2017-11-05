Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
banner468

Alanya'daki okul kaderine terk edildi

Alanya'nın en eski ilkokullarından biri olan Selçuk İlkokulu kaderine terk edildi. Bölge halkı "Bu bina değerlendirilsin" diyor

Alanya'daki okul kaderine terk edildi

Alanya'nın en eski ilkokullarından biri olan Selçuk İlkokulu kaderine terk edildi. Bölge halkı "Bu bina değerlendirilsin" diyor

05 Kasım 2017 Pazar 21:36
Alanya'daki okul kaderine terk edildi
banner404

ALANYA’NIN Tepe Mahallesi, Kurşunlu Mevkii'nde bulunan ve kentin en eski ilkokullarından biri olan Selçuk İlkokulu, kaderine terk edilmiş durumda. 5 yıl önce bölgeye yeni bir okulun yapılmasının ardından kapısına kilit vurulan ve o günden bu yana atıl vaziyette bulunan ilkokulunun 5 dersliği bulunuyor. Bir de lojmana sahip okulun 4 bin metrekare alanda kurulu olduğunu söyleyen bölge halkı, okul binasının değerlendirilmesini istiyor. Daha önce gelen uzmanların inceleme yaptığını, sadece kiremit olan çatının yenilenmesi gerektiğini rapor ettiklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır kaderine terk edilmiş durumda olan binanın her geçen gün tahrip edildiğini belirtiyor. Camları kırılan ve kapısına kilit vurulan okul binası içerisinde ise hala bazı okul araç gereçlerinin olduğu görülüyor. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBölge Halkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
5 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
Telefonu yüzünden başına gelmeyen kalmadı!
Telefonu yüzünden başına gelmeyen kalmadı!
DİM WEB PUSH
DİM WEB PUSH

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim