Alanya'daki ekmek zamlarına kim, ne dedi? Dim TV’de
fırıncıların sesi oldu ve “Yapılan zam değil düzenlemedir” dedi. THD Başkanı Cemal Şencan da vatandaşın gözünden bakarak ülke genelinde yaşanan ekonomik bunalıma dikkat çekti
Alanya 11.12.2019, 15:27
EKMEK fiyatlarında düzenleme yapıldı. 240 grama çıkarılan ekmeklerin son fiyatı 1,5 TL oldu. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını hem Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir’e, hem de Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Cemal Şencan’a uzattı. ALESO Başkanı Demir, ülke genelinde hemen hemen her ürüne gelen zamlara dikkat çekti ve “Fırın esnafımız ayakta duramıyordu. Haklı olarak bu düzenlemeye gidildi” dedi. THD Başkanı Cemal Şencan ise fırın esnafına hak vermekle birlikte ülke genelinde yaşanan ekonomik buhrana işaret etti ve “Ekmekle karnını doyuran halk ne yapacak?” diye sordu.
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…
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