Alanya'daki 2 milyonluk muz vurgunu iddiaları doğru mu? Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Ölümü Alanya'yı yasa boğdu, Alanya'da skandal muz iddiasI, Alanya'da korkunç taciz iddiası... Hepsi ve daha fazlası Dm Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!