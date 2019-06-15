Alanya'daki 2 milyonluk muz vurgunu iddiaları doğru mu? Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
ÖLÜMÜ ALANYA’YI YASA BOĞDU
‘ONUN DA ÇOCUĞU VARDIR’
ALANYA'DA SKANDAL İDDİA!
POLİSTEN KAÇAMADILAR!
ALANYA’DA KORKUNÇ TACİZ İDDİASI
CHP’Lİ BAĞIŞLAR DİM TV’DEYDİ
‘GRİDA VE KUZU AVI SINIRLANDIRILMALI’ *
DİM TV ANA HABER REFERANS OLDU *
ŞİFASINI ALANYA'DA BULDU *
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN GAZETECİ CEREN ŞAHİN'IN SUNDUĞU DİM TV HAFTA SONU ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 17:52