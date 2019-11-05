Alanya'da zorla fuhuşa 20 yıl hapis! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında başka suçtan tutuklu olan sanık 'İnsan Ticareti' suçundan 20 yıl hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.