Alanya'da zeytin üreticisi fabrika istiyor

ALANYA'DA zeytin sezonunun sonuna gelinirken, üreticiler 1 yıllık masraf ve emeklerine karşılık yine zarar ettiklerini belirterek "Alanya Ziraat Odası'nın zeytinyağı fabrikası açmasını istiyoruz" dediler. Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay da, son derece dertli olan zeytin üreticilerinden biri. Sanay, bu yılki zeytin hasadına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Benim 50 tane zeytin ağacım var. Bir işçi yevmiyesi şu anda en düşük 100 TL. Zeytini toplarken tam 26 yevmiye verdim. Yevmiye parası 2 bin 600 TL tuttu. 432 kilo zeytinim çıktı. Alanya'da zeytinyağı fabrikasına götürdüm. 80 kilo zeytinyağı aldım. 80 kilo zeytinyağını kilosu 20 TL'den satarsam, elde edeceğim para 1600 TL. 1 yıl boyunca zeytine yaptığım masraflar ve emekleri dahil etmiyorum, yine zararım 1000 TL. Alanya'daki zeytinyağı fabrikaları 8 kilo zeytine 1 kilo yağ veriyor. Kilo başına 2,5 TL sıkma parası alıyorlar. Ancak Gazipaşa'daki zeytinyağı fabrikası 5 kiloya 1 kilo yağ veriyor. Manavgat'taki zeytinyağı fabrikası 4,5 kiloya 1 kilo veriyor. Alanya'da sıkma parası 2,5 TL ama Manavgat ve Gazipaşa'da 2 TL. Aradaki fark üretici aleyhine işliyor ve üretici zarar ediyor. Alanya Ziraat Odası'nın zeytin üreticisinin emeklerine değer vermesini ve bir zeytinyağı fabrikası kurmasını istiyoruz."

Sanay, Alanya Ziraat Odası'nın narenciye cenneti Alanya'da zeytinyağı fabrikasının yanısıra bir meyve suyu fabrikası da kurması gerektiğini de belirterek "Alanyalı üreticinin Ziraat Odası'ndan beklentisi bunlar. Bu fabrikalarla hem üretici, hem Alanyamız, hem de Ziraat Odası kazanır" dedi.