Alanya'da yüzme bilmeyen kalmayacak

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesinin katkılarıyla Alanya'nın ev sahipliğinde; #YüzmeBilmeyenKalmasın projesi kapsamında, #Alanya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme kursları devam ediyor. 2020 yılı haziran ayına kadar devam edecek projeye; ilk etap ilkokul 3-4 sınıflar, sonra 1-4 sınıflar daha sonra 8-9 sınıflarla devam edilecek. Hafta içi Salı- Çarşamba- Perşembe -Cuma günleri sabah 09.00 da başlayıp 17.00 e kadar devam edecek Ücretsiz yüzme kurslarımız Antalya Gsim ve Alanya Gsim Uzman ve Antrenörleri eşliğinde çalışmalar yürütülmektedir. Proje ile ilgili bilgilendirmeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmış olup, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okullara bilgilendirmeler yapılıp katılımın saglanması yapılmaktadır.