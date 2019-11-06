Alanya'da yüzme bilmeyen kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında ülke genelinde bir milyon kişiye yüzme öğretilecek.
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesinin katkılarıyla Alanya'nın ev sahipliğinde; #YüzmeBilmeyenKalmasın projesi kapsamında, #Alanya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme kursları devam ediyor. 2020 yılı haziran ayına kadar devam edecek projeye; ilk etap ilkokul 3-4 sınıflar, sonra 1-4 sınıflar daha sonra 8-9 sınıflarla devam edilecek. Hafta içi Salı- Çarşamba- Perşembe -Cuma günleri sabah 09.00 da başlayıp 17.00 e kadar devam edecek Ücretsiz yüzme kurslarımız Antalya Gsim ve Alanya Gsim Uzman ve Antrenörleri eşliğinde çalışmalar yürütülmektedir. Proje ile ilgili bilgilendirmeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmış olup, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okullara bilgilendirmeler yapılıp katılımın saglanması yapılmaktadır.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5