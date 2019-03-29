Alanya'da yazarlarla buluştular

ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerin 4. gününde çocuk kitapları yazarı Burcu Bahar Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde öğrencilerle buluştu. Çocuklarla söyleşi yapan Bahar, kitap okumayı sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için müzikli hikayeler anlattı. ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Emine Hacıkura Kütüphanesi ve Demirtaş Mustafa Hikmet Akın Kütüphanesi’nde çocuklarla buluşan yazarlar Serhan Kansu ve Burcu Bahar söyleşi yaptı. Yazarlar söyleşinin ardından çocuklar için kitaplarını imzaladı. Atölye çalışmaları kapsamında ise Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi El Sanatları Öğretmenleri bir hafta boyunca çocuklara çeşitli atölye çalışmaları yaptırdılar. ‘Oyun Atölyesi’, ‘Akıl Oyunları’ ve ‘Çam Kozalağından Geri Dönüşüm’ isimli çalışmalarla doyasıya eğlenen öğrenciler, Kütüphane Haftası’nın keyfini çıkardılar.