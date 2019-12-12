Alanya'da yaylalar beyaza büründü

ALANYA'DA kış özellikle yaylalarda kendini hissettirmeye başladı. Alanya'nın Çeltek ve Sülüklü yaylaları beyaza büründü. Yaklaşık 2 hafta önce ilk karın düştüğü bölgede dün gece yağan karla yaylalar tamamen beyaza büründü. Gece başlayan kar yağışı sabaha Akdağ'ı beyaza bürüdü.