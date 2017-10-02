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Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Alanya'da akaryakıt tankerinin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Alanya'da akaryakıt tankerinin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:00
Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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ALANYA Çevreyolu üzerinde akaryakıt tankeri, seyir halinde giden elektrikli motosiklete çarptı. Kaza, Çevreyolu Kipa Alışveriş Mağazası kavşağında saat 09.30 sularında meydana geldi. Antalya'dan Gazipaşa yönüne giden 34 yaşındaki Ümit K. yönetimindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde giden Rukiye Uysal'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Uysal ağır yaralandı. Kazaya tanık olan vatandaşlar, çiğköfte firmasının motosiklet kuryesi yaralı kadını teselli ederken, kaza yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uysal’ın iç organlarının patladığı öğrenildi. Polis ise tanker şoförü Ümit K.'yı gözaltına aldı.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 21:09
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Kadınçiğ KöfteciElektrikli MotosikletliYakıt TankeriAlanya
Yorumlar
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ömer 2017-10-02 22:17:50

O kaza gözümün önünde oldu hata tankerde değil kadın da da değil sagtarafa park eden bir araç aniden kapısını açtı ve kadının kullandığı motorun direksiyonu kapıya çarptı ve kadın yola savruldu kamyonun arka tekerleklerinin altında kaldı gövdesi kamera varsa açın bakın kadının ailesini tanıyorsanız ben şahitlik ederim beyaz bir sybool veya kilo idi .o anda işimiz açıldı biz durmadık .şimdi çok üzüldüm ölmüş adresini veya aileyi tanıyan varsa haber verin bana (05359413808) tlf num

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