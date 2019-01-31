Alanya'da yağmur suyu sorunu tarih oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın 5 mahallesine 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapıyor.

Alanya'da yağmur suyu sorunu tarih oluyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın 102 mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere birçok altyapı hizmetini yeniliyor. Alanya ASAT, yağışlarda göllenme yaşanan bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştiriyor.  Mahmutlar, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Payallar mahallelerinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattı yapılıyor. Mahmutlar Yeni Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaların yaklaşık 6 milyon 350 bin liraya mal olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 14:04
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