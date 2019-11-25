Alanya'da vatandaş toplu taşıma zamlarına sessiz kalmadı! İşte bulunan çözüm

CHANGE.org adlı internet sitesi üzerinden yürütülen kampanya, “Kentkartla bile 3.20 TL olan otobüs ücretine HAYIRRR diyoruz” başlığı ile oluşturuldu. Hülya Karadayı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine hitaben başlatılan kampanya 12 saatte 325 kişi tarafından imzalandı. Karadayı, kampanya metninde şu ifadelere yer verdi: “Artık yetti… Sessiz sedasız 4 TL’ye çıkartıldı Alanya'da otobüs ulaşım ücreti. Kentkartla 3.20 TL olan bu bedel en uzunu 10 kilometre olan bu hatlar için fahiş bir ücret. Kışları herkesin işsiz olduğunu düşünürsek büyük bir lüks haline geldi. Birde Mahmutlar’da oturanlar var, 2 vesait yapmak zorunda kalıyorlar. Sadece Cuma pazarına kadar olan araçlar akşamları erkenden sonlandırıyor. Mahmutlar-Otogar arası otobüs seferleri konulmalı, otobüs seferleri saat 01.00 e kadar uzatılmalı ve ücretleri düşürülmeli. Sosyal belediyecilik anlayışı Alanya için de geçerli olmalı. İzmir’deki gibi tek basım ile 90 dakika in-bin ücretsiz olmalı. Biz CHP’yi bizleri mağdur etsin diye seçmedik.”