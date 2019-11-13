Alanya'da uzmanlardan kask uyarısı: 'Kazaların yarısı motosiklet kaynaklı' 

ALANYA motosiklet kullanımında Türkiye'de başı çeken kentler arasında yerini alıyor. Peki, kask kullanımı göz önüne alındığında motosiklet sürücüleri ne kadar duyarlı? Dim TV (dimtv.tv) vaka araştırması yaptı ve mikrofonlarını Anadolu Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Nejmi Kıymaz'a uzattı. Kıymaz gelen vakaların yarısının motosiklet kaynaklı olduğunu, pek çoğunun da ölümle sonuçlandığını ifade ederek kafa travmalarında kask kullanımının önemine dikkat çekti. Haberin ayrıntıları için Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'ni kaçırmayın!