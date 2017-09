Alanya'da üniveriste öğrencilerine konaklama müjesi

ALANYA Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’ya gelen öğrenci sayısının günden güne hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekti. Başkan Şahin, “Alanya’mıza gelen öğrenci sayımız günden güne artıyor. Gerçekten bu konuda ALKÜ Rektörümüz Sn. Ahmet Pınarbaşı’nın da ciddi çabalarını biz görüyoruz. Öğrenci sayısının artmasıyla birlikte de konaklama sorunu beraberinde geliyor. Yeni çıkan yasada konaklamayla ilgili yeni yenilikler var. Biz de mevzuatın getirdiği yenilikleri uygulama yöntemlerini değerlendirdik. Başarılı bir toplantı oldu. Alanya’mızı daha çok öğrencinin öğretim gördüğü bir bilim yuvası haline getirme çalışmalarımız sürecek. Öğrencilerimizin hem güvenliği, hem de rahat bir şekilde konaklaması da proje içerisinde önceliğimiz olmaya devam edecek.” diye konuştu.

PINARBAŞI: “BAŞKAN ŞAHİN ALANYA YARARINA YAPILACAK HER PROJEYE DESTEK OLUYOR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise ALKÜ’nün emin adımlarla büyüyüp, geliştiğine vurgu yaparak, “İki yıl önce 6 bin 500 olan öğrenci sayımız şuan 10 bini geçmiş durumda. İnşallah biz Alanya’mızı bir öğrenci kenti haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yerelden de büyük destekler var. Sayın Başkanımız Mehmet Bey her zaman Alanya’nın menfaatine olan şeylerde çalıştığı gibi üniversitemize de her zaman destek oluyor. Her zaman yanımızda. Daha önce bilindiği gibi Öğrenci Dostu Apart projemizi ALTSO ile birlikte yürütüyorduk. Öğrenci sayımız arttıkça öğrencilerimizin barınma sorunu ortaya çıkıyor. Öğrencilerimiz bu sıkıntıları bizlere iletiyor. Bizde konuyla ilgili olarak bugün Alanya Kaymakamlığı’nda bir toplantı yaptık. Öğrencilerimiz mevcut durumlarının daha da iyileştirilmesi, barınma sorunlarının çözülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Şuan da bir sıkıntı yok. Ufak tefek sıkıntılarda zaten paylaşıyoruz Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na iletildi. Başkanımız Mehmet bey zaten sık sık görüş alışverişinde bulunuyor bakanımızla. Ufak tefek sıkıntılar da inşallah çözülecektir. Alanya’mızı hep birlikte bir öğrenci şehri haline getirerek, Alanya’yı 12 ay yaşanır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Öğrenci sayımız arttıkça Alanya’mız hem yazın, hem kışın cıvıl cıvıl bir şehir olacaktır“ dedi.