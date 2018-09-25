Alanya'da ulaşım krizi çözülemedi

ALANYA merkez, Mahmutlar ve Kargıcak arası halk otobüslerinin birleşmesi projesi adeta arapsaçına döndü. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top, “Anlaşma yapıldı, Antalya Büyükşehir Belediyesi sözleşme hazırlayacak” dese de, Mahmutlar ve Kargıcak’taki halk otobüsü esnafı, “Para hariç her konuda anlaştık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bizden önce 250 bin TL istedi. Sonra 200 bin TL’ye düştü. Antalya’da halk otobüsleri 40 bin TL ödemiş, biz de 50 bin TL ödeyebileceğimizi söyledik. Bu rakamı kabul ederlerse imzalar atılır, eğer etmezlerse anlaşma olmaz” dedikleri öğrenildi.

KRİZ HENÜZ AŞILAMADI

Mahmutlar ve Kargıcak halkının kanayan yarası olan ulaşım sorunu için geçtiğimiz hafta somut bir adım atılmış ve yaklaşık 1 yıldır sağlanamayan uzlaşının temelleri Antalya’da atılmıştı. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da refakati ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret ederek konuyu birebir anlatmıştı. Toplantıda sağlanan uzlaşının ardından Mahmutlar ve Kargıcak’ın Alanya’ya bağlanması kararı alınmış, alınan kararın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlayacağı sözleşmelerin imzalanması ile hayata geçirileceği bildirilmişti.