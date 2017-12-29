Alanya'da Türk-Rus evliliklerinden doğan çocuklar için yeni yıl balosu

ALANYA Rus Eğitim Ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz bu etkinliğin Alanya için bir dostluk mesajı olduğunu belirtti.

Ekaterina Gündüz'ün yaptığı basın açıklaması şu şekilde;

"Çocukları ırkına göre ayırmıyoruz bizim için yerlisi yabancısı yoktur, bütün çocuklar-bizim çocuklarımız. Bugün Banana Beach otelde saat 17:00de karışık Rus-Türk ailelerinden doğan çocukları için yeni yıl muhteşem balosu gerçekleşecektir. Ve bu kutlama tüm Alanya için bir dostluk mesajı olarak gelsin. Çocuklar geleceğimizdir ve eğer onlara hayallerine ve iyiliğin her zaman kötülüğün üstesinden geleceğine inanmalarını öğretirsek onlar da büyünce hayalleri ile yeni yıkılmaz güzel bir dünyayı kurmayı başarırlar.

Çocuklar şu an küçük olabilir ve Noel Baba'ya inanabilirler fakat Alanya Rus Eğitim ve Kültür derneğimiz temel amacı sanat yolundan onlara iyi insanlar olmayı öğretmektir.

Alanyadaki bütün Rus-Türk çocuklarının katılacağı balomuzu sayın medyacılarının da ziyaret etmelerini ister ve davet ederek hep birlikte dostluk mesajı vermek için bekleriz.