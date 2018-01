Alanya'da turistler plajlarda renki görüntüler oluşturdu

Yasin ARAZ

YENİ yıla güneşli bir sabahla 'Merhaba' diyen Alanya'da plajlara, vatandaşlar ile yerli, yabancı turistler akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girip güneşlenmeyi ihmal etmediler. Özellikle İsveçli çok sayıda turist, Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda denize girip aileleriyle yürüyüşler yaptılar. Dim TV mikrofonlarına konuşan bazı İsveçli turistler, Alanya'ya aşık olduklarını belirterek, Alanya'nın kendileri için vazgeçilemez bir kent haline geldiğini ifade ettiler.

'43 KEZ ALANYA'YA GELDİM'

İsveçli turist Leif Nordavist, Alanya ile ilgili şunları söyledi: "Alanya'da her şey mükemmel. Tatil için her zaman Alanya'ya geldim. Bu 43'üncü gelişim. 27 kez de aynı otele, Caligo'ya geldim. Alanya'yı çok seviyorum, Alanya benim için tatil anlamında en iyi yer. Asla başka bir yere gitmedim ve gitmeyeceğim de."

'ALANYA TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ'

Allen Anderson isimli bir başka İsveçli turist de, "Alanya kesinlikle harika bir yer. Tüm zamanların en iyisi. Başka bir yerde bu kadar mutlu olmadım. Burada evimdeyim. İsveç şu an kar altında, bir de buraya bakın. Bu benim Alanya'ya ilk gelişim ama şundan eminim ki Alanya'ya tekrar geleceğim" diye konuştu.