Alanya'da TRSM hastaları sosyalleşti

HASTALARIN tedavi süreçleri boyunca toplumdan uzaklaşmaması ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına düzenlenen aktivitede oldukça keyifli anlar yaşandı. Hastane yönetimi ile birlikte hastalar, saz eşliğinde söylenen şarkılara ritim tutup gönüllerince eğlendi. TRSM hastaları, günün stresinden uzak doğayla iç içe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve sağlık çalışanlarıyla birlikte top oynadı. Etkinlik hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, hastaların sosyal çevre ile olan ilişkilerini güçlendirmek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Bizler hastalarımıza sosyal olmayı bunu da çevreleri ile bir şeyler paylaşarak yapabileceklerini anlatmak istedik. Beden ve ruh sağlığı için; doğa ile iç içe bir gün geçirmemenin hastalarımıza iyi geleceğini düşünmekteyiz. Öncelikli amacımız onların eğlenirken iyileşmesine katkı sağlamaktır. Biz onların yüzlerindeki o sıcak gülümseme ve sağlıkları için burada olmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz“ diye konuştu. TRSM sorumlu hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Veysel Doğan tedavi gören hastaların daha çok psikoz ve bipolar bozukluğu olan hasta grupları olduğuna dikkati çekti. Doğan, ”Hastalarımızın tedavi süreçleri boyunca toplumdan uzaklaşmaması ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına böyle bir organizasyonda bir araya geldik. Güzel havayı değerlendirmek kışa merhaba demek onların yüzlerinde ki gülümsemenin ise baki kalması adına onlarla iç içe bir organizasyon planladık. Hastalarımız düzenlediğimiz sosyal aktiviteler sayesinde hem paylaşmayı hem de sosyalleşmeyi öğrenmekte bunları yaparken de eğlenmektedirler. Sağlık çalışanlarımıza ve bize bu imkanı sunan hastane yönetimimize ise teşekkürü bir borç biliriz“ diye konuştu.