Alanya'da toza toprağa teslim sokak!

ALANYA’DA Büyük Otel Sokağı olarak bilinen Eşrefkahvecioğlu Caddesi’nde yürütülen alt yapı çalışmasının ardından yolun atıl vaziyette bırakılması vatandaşı mağdur ediyor. Yeni bir binanın elektrik hatları için yürütüldüğü ifade edilen çalışmanın ardından herhangi bir asfalt çalışması yapılmış değil. Toza toprağa teslim bırakılan sokak yağan yağmurla birlikte çamura batmış durumda. Dim TV bugün o sokaktaydı ve yaşanan sorunu ekranlara taşıdı. Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…