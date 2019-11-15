Alanya'da toza toprağa teslim sokak!
Yağan yağmurun ardından Büyük Otel Sokağı çamur içerisinde kaldı. Çünkü yürütülen alt yapı çalışmasının ardından toprakla doldurulan yol hala asfaltlanmadı
Alanya 15.11.2019, 14:07 15.11.2019, 14:09
ALANYA’DA Büyük Otel Sokağı olarak bilinen Eşrefkahvecioğlu Caddesi’nde yürütülen alt yapı çalışmasının ardından yolun atıl vaziyette bırakılması vatandaşı mağdur ediyor. Yeni bir binanın elektrik hatları için yürütüldüğü ifade edilen çalışmanın ardından herhangi bir asfalt çalışması yapılmış değil. Toza toprağa teslim bırakılan sokak yağan yağmurla birlikte çamura batmış durumda. Dim TV bugün o sokaktaydı ve yaşanan sorunu ekranlara taşıdı. Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…
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