Alanya'da toplu taşımada fiyat karmaşası, kimden neye göre ücret alınıyor?
Alanya’da toplu taşıma araçlarında kişiye özel muamele edildiğini iddia eden vatandaş, aynı güzergahta farkı tarihlerde farklı ulaşım bedeli ödendiğini söyledi ve yetkilileri göreve davet etti
ALANYA’DA eşi, 8 ve 13 yaşında iki çocuğuyla bindiği otobüste 16 TL ücret ödediğini söyleyen Eyüp Sarı adlı vatandaş, aynı güzergahta 2 çocuğuyla birlikte 2 gün önce yaptığı seyahatte ise kendisinden 8 TL alındığını ifade etti. Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) 11.30 civarında Çıplaklı Düğün Salonu’nun önündeki duraktan cuma pazarına gelmek için 07 HEC 57 plakalı otobüse 8 ve 13 yaslarında iki çocuğum ve eşimle bindim. Otobüs şoförü bizden 16 TL ücret aldı. Aynı güzergahtan iki gün önce 17 numaralı otobüsle iki çocuğum ve kendim seyahat ettim 8 TL ödedim. Bugün ayni güzergahta seyahat ederken başka bir durakta bir kadın yolcu ve benim oğlumla ayni yaslarda veya daha büyük kız çocuğu otobüse bindi, şoför sadece 4 TL ücret aldı. Benim şikayetim kesinlikle ücretin azlığı veya çokluğu değil. Sadece insanlara farklı muamele uygulanması. Gereğinin yapılmasını rica ederim” diyerek yetkilileri göreve davet etti.
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