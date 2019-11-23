Alanya'da toplu taşımada fiyat karmaşası, kimden neye göre ücret alınıyor?

ALANYA’DA eşi, 8 ve 13 yaşında iki çocuğuyla bindiği otobüste 16 TL ücret ödediğini söyleyen Eyüp Sarı adlı vatandaş, aynı güzergahta 2 çocuğuyla birlikte 2 gün önce yaptığı seyahatte ise kendisinden 8 TL alındığını ifade etti. Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) 11.30 civarında Çıplaklı Düğün Salonu’nun önündeki duraktan cuma pazarına gelmek için 07 HEC 57 plakalı otobüse 8 ve 13 yaslarında iki çocuğum ve eşimle bindim. Otobüs şoförü bizden 16 TL ücret aldı. Aynı güzergahtan iki gün önce 17 numaralı otobüsle iki çocuğum ve kendim seyahat ettim 8 TL ödedim. Bugün ayni güzergahta seyahat ederken başka bir durakta bir kadın yolcu ve benim oğlumla ayni yaslarda veya daha büyük kız çocuğu otobüse bindi, şoför sadece 4 TL ücret aldı. Benim şikayetim kesinlikle ücretin azlığı veya çokluğu değil. Sadece insanlara farklı muamele uygulanması. Gereğinin yapılmasını rica ederim” diyerek yetkilileri göreve davet etti.