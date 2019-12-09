Alanya'da teröre aktarılan finans araştırılıyor! Cuma gününe dek ifade alınacak

GÖZALTINA alınan şahısların ifadelerinin Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınmaya devam edileceği, önümüzdeki Cuma günü ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu kapsamında Alanya'da yaşayan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları işyeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde; 15 bilgisayar, 32 cep telefonu ile bu telefonlara takılı sim kartları ve hafıza kartları, 6 tablet, 6 hard disk, 7 flaş bellek, 9 CD, 9 doküman, 1 not defteri, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 değişik çap ve ebatta fişek, 4 banka cüzdanı, 4.008 lira para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirildi. Şahısların Cuma gününden beri ifadelerinin alındığı ve operasyonun kapsamının genişletilebileceği öğrenildi.