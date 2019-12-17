Alanya'da terör örgütüne finansman sağlayan 3'ü kadın 25 kişi hakim karşısında!
Alanya'da 6 Aralık sabahı hava destekli yapılan operasyonda PKK-KCK terör örgütünden gelen paralar ile işyeri açarak, elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri tespit edilen 41 adrese düzenlenen baskında üçü kadın 25 kişi 10 gün süren ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiler.
Mehmet AL
6 ARALIK sabahı Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında Alanya'da yaşayan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünden gelen paralar ile iş yeri açarak değerlendirip elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürliğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adrese 6 Aralık sabahı arama yapıldı. Aramalar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalar neticesinde; 15 adet bilgisayar, 32 adet cep telefonu ile bu telefonlara takılı simkartları ve hafıza kartları, 6 adet tablet, 6 adet harddisk, 7 adet flash bellek, 9 adet CD, 9 adet doküman, 1 adet not defteri, 94 adet kitap, 3 adet banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çap ve ebatta fişek, 4 adet banka cüzdanı, 4.008 TL para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirildi.Yakalanan 29 kişiden 4 kişi serbest bırakılırken 3 kadın 25 kişi emniyetteki sorgularının ardın bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler. Antalya Valiliği, ve İl Emniyet Müdürlüğünce 'Basın mensuplarına görüntü aldırmayın' uyarısı yapıldı.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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