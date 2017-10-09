Alanya'da Telekom Kavşağı altgeçidi için harekete geçildi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA Pazar günü sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan yağmur, aynı günün akşamında şiddetini yükselterek hayatı olumsuz etkiledi. Saat 19.00 sularında şiddetini iyice artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çevreyolunda ise geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Telekom Kavşağı alt geçidini su basması üzerine bir minibüs ve bir otomobil sular altında kaldı. Sosyal medyada en çok eleştirilen kurum olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, bugün sabah erken saatlerinde sular altında kalan altgeçide giderek inceleme yaptı.

YÜCEL DE YARDIMCI OLUYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut da Güney'e eşlik ederek Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi'nin yapacağı çalışmalara ekibiyle birlikte yardımcı oldu. Altgeçidin müteahhitlik işini yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gelen teknik bir ekip de Hüseyin Güney'le altgeçitte inceleme yaptı. Yeni Alanya'ya konuşan Güney, "Daha önce yaşanan olay yeniden nüksetti. Sorunun neden kaynaklandığı araştırılıyor. Hatalı olan bir yer varsa yeni bir yağış yaşanmadan sorunu hemen gidermek istiyoruz. Bizlere yardımcı olan Alanya Belediyesi'ne ve Karayolları teknik ekibine teşekkür ediyorum" dedi.