Alanya'da tapular açık arttırmada

ALANYA'DA bankaların satışa çıkardığı ipotekli konut ve arsa satışlarına ilişkin ilanlar, son günlerde dikkat çekici şekilde arttı. Rus turist sayısındaki ciddi artışa rağmen, Avrupa pazarından beklentilerin boşa çıkması, 2017 turizm sezonunun son günlerinin yaşandığı şu günlerde satılık ilanlarına da yansımış durumda.

Bankalar, konut kredisi ile alınan evlerde satın alınan konutun ya da bir başka konutun üzerine ipotek tesis ediyor. İpotek, bankanın verdiği kredi karşılığında aldığı teminat. Borcun ödenmemesi halinde banka ipotekli konutu satışa çıkarıyor ve borcu kapatıyor. İpotek sadece konut kredilerinde değil ticari kredilerde de tesis ediliyor.

Daha çok bankaların ipotekli konut ve arsaları açık arttırma yoluyla satmak için ilan verdikleri online siteler arasında bir numara olduğu bilinen tapu.com'da da Alanya'dan ilanlar yer alıyor. 'Yeni nesil emlak pazaryeri' sloganıyla faaliyet gösteren tapu.com, sadece ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturuyor. Tapuların fiyatının, alıcıların verdiği tekliflerle açık arttırmada oluştuğu ve ödemenin direkt olarak satıcıya yapıldığı tapu.com'da Alanya'dan daireler ve arsalar da yer alıyor. Satıcıların 'Bankalar' olarak gözüktüğü ilanlarda, Alanya'da bulunan bir turizm kompleksindeki 5 lüks condominium dairenin de yer alması dikkat çekiyor. Normal dairelerin açık arttırmada oluşan fiyatlarının 80 bin TL ile 210 bin TL arasında değiştiği gözlenirken, lüks condominium dairelere açık arttırmada oluşan fiyatların da büyüklüklerine göre 210 bin TL ile 290 bin TL aralığında oluşu dikkat çekiyor.

CONDOMINIUM SİSTEMİ NEDİR?

Amerika’da yaygın olan bu sistemde, otel müşterisi, otelin istediği dairesini satın alabiliyor, otelde kalmadığı süre içinde de dairesini kiraya verebiliyor. Dolayısıyla dairesini kullanmadığı her gün kendisine gelir olarak geri dönüyor. Böylece, yazlıkların sadece yaz aylarında değil, tüm yıl gelir getirmesi hedefleniyor.

