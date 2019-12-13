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Alanya'da tamirhanede çalışan 22 yaşındaki Tuğba görenleri kendine hayran bırakıyor

Alanya'da bir otomobil bakım ve onarım servisindeki üniversite mezunu 22 yaşındaki Tuğba Kaya'yı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Araç motor tamiri, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden gelen ve yaptığı işin akademik eğitimini de alan Tuğba, çırak olarak 6 aydır sürdüğü meslekte birçok ustayı geride bıraktı.

Alanya 13.12.2019, 10:17
Alanya'da tamirhanede çalışan 22 yaşındaki Tuğba görenleri kendine hayran bırakıyor
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ALANYA'DA annesi Sultan Gülbudak ile birlikte yaşayan Tuğba Kaya, küçük yaştan itibaren araçlara ilgi gösterdi. Büyüdükçe araçlara olan ilgisi daha çok artan Kaya, Antalya Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Motorlu Taşıtlar bölümünü okumaya karar verdi. Buradaki eğitimini bu yıl tamamlayan Kaya, internette araştırmalar yaparak ilçedeki bir otomobil bakım ve onarım servisinde çırak olarak işe başladı. Türkiye’nin en iyi ustası olmayı ve dünyaya kendini tanıtmayı hedefleyen Kaya, 6 aydır çıraklığını yaptığı meslekte araç motor tamiri, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden geliyor. Servise araçlarını getiren sürücüler, karşılarında kız tamirci görünce kısa süre şaşırıyor. Kadın ve kızların her alanda başarılı olabileceğinin sadece bir örneği olan Kaya’nın bu zor mesleği yapması birçok kişi tarafından da takdirle karşılanıyor.

“Bende fazlasıyla gözümü karartmıştım yapmak istiyordum"
 Akdeniz Üniversitesi Otomobil Teknolojisi Motorlu Taşıtlar bölümü mevzunu Tuğba Kaya, bu yıl eğitimini tamamladığını söyledi. Mezun olduktan sonra internette araştırmak yaptığını aktaran Kaya, daha sonra bu iş yeriyle görüştüğünü belirtti. Kaya, “Ahmet ağabeyle görüştüm, kendisi ustam olur. Görüşme sağladıktan sonra aynı gün içerisinde iş yerine gelmemi istedi. İş yerine geldim. Bizim burada motor odası var. Ahmet usta burayı gösterdi ve bana; ’Buradaki kire, yağa ve pasa dayanabilecek misin? Bu isi gerçekten yapabilecek misin?’ dedi. Bende fazlasıyla gözümü karartmıştım yapmak istiyordum. O yüzden de işe başladım. Yaklaşık 6 aydır da çalışıyorum” dedi.

“Açıkçası biraz da sabır isteyen bir iş”
İşe başladığı ilk hafta içinde biraz tereddüt olduğunu söyleyen Kaya, “Gerçekten zor bir meslek ve kafa isteyen bir meslek. Daha sonra sağ olsun. Ahmet ustam çok yardımcı oldu bana ve fazlasıyla da destek oldu. Aynı şekilde annemde destek verdi. Açıkçası biraz da sabır isteyen bir iş” diye konuştu.

“Azimli ve hırslı olduktan sonra yapamayacakları hiç bir şey yok”
Çevresindeki tepkilerden de bahseden Kaya şunları söyledi: “Arkadaşlarım gurur duydu. Annem ve akrabalarım tabii ilk başta şaşırdı. Başka iş yok mu dediler. Ustam da aynı şekilde başka bir iş bulamadın mı dedi. Geçen süre için hepsi bana destek olmaya başladı. Çevremden şu zamana kadar kötü bir yorum almadım. Benim gibi düşünen arkadaşların daha fazla sabretmelerini ve daha güçlü olmalarını istiyorum. Azimli ve hırslı olduktan sonra yapamayacakları hiçbir şey yok.”

“Allah izin verirse usta olana kadar, yardımcı olmaya çalışacağım”
Yaklaşık 20 yıldır otomobil bakım ve onarım işiyle uğraşan Tuğba Kaya’nın ustası Ahmet Cebeci, Tuğba Kaya’nın ilk iş başvuru yaptığında tereddüt yaşandığını belirtti. Cebeci, “Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yıllardır Alanya’da yaşıyorum. Tuğba iş başvurusu için mesaj attı. Böyle bir niyetinin olduğunu ve üniversite mevzunu olduğunu söyledi. İlk başta tereddüt yaşadım. Sonra neden olmasın dedim. Daha sonra iş yerine çağırdım, baktım gerçekten bu işi yapmak istiyor. Fırsat verdim ve Tuğba o fırsatı çok iyi değerlendirdi. Yaklaşık 6 aydır burada çalışıyor ve her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Artısı var, eksisi yok. Ben burada sıfırdan çırak olarak çok işçi yetiştirdim ama Tuğba daha detaylı ve disiplinli çalışıyor. Bu yönü işin açığı hoşuma gitti ve desteklemeye karar verdim. Allah izin verirse usta olana kadar, yardımcı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

#Alanya #tamirhane #otomobil bakım ve onarım servisi #Tuğba Kaya #Alanya Haber #alanya haberleri
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