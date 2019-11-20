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Alanya'da tahsis tartışması: CHP'li üyeye AK Parti'den çağrı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar’ın önceki gün sosyal medya üzerinden yaptığı tahsis açıklaması AK Partililerden tepki topladı

Alanya 20.11.2019, 11:12 20.11.2019, 11:19
Alanya'da tahsis tartışması: CHP'li üyeye AK Parti'den çağrı
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MAHMUTLAR Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük hazine arazisinin kendi girişimleriyle ALKÜ Rektörlüğü tarafından tahsis talebinde bulunulduğunu duyuran Bağışlar’a Ak Partlilerden kısa sürede yanıt geldi. Ak Parti Mahmutlar Mahallesi Temsilcisi Ali Koç, Bağışlar’ın açıklamasını şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini belirterek adı geçen tahsis sürecinin yaklaşık 2 ay önce kendilerinin de desteğiyle başladığını ifade etti. Koç’un sosyal medyada yaptığı açıklamaya Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan da destek geldi. 
‘REKTÖRLÜ TAHSİS TALEBİNDE BULUNDU’
CHP Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Bağışlar, “Bölge menfaatleri adına çalışmalara devam” başlığı ile sosyal medyada yayınladığı açıklamasında, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, 2129 parsel 20 dönümlük hazine arazisinin Alanya Belediyemizin aracılığı ile Mahmutlarspor Kulübü adına tahsisini sağlayarak Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile yaptığımız istişareler neticesinde spor kompleksi yapımına başlamıştık. Bu yatırımımız planlar dahilinde hızla devam ediyor. Bugün ikinci bir güzel haberi Alanya ve Mahmutlar kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Geçen ay yapmış olduğumuz çalışmalar ve ALKÜ rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ile yapmış olduğumuz ikili görüşmeler neticesinde Alanya Mahmutlar Mahallesi, 585 ada 1 parsel yaklaşık 110 dönümlük hazine arazisinin Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yerleşkesi olarak tahsisinin yapılmasını talep etmiştik ve rektörlük bu talebi resmi olarak bugün itibarıyla gerçekleştirmiştir.  Bu çalışma ile üniversite yerleşkesinin stratejik büyüme planları dahilinde Alanya'mızın doğu bölgesine yayılarak doğu mahallelerimizi de kapsayan bölgenin sosyolojik ve ticari yapısına katkı sunması ve yatay fiziki büyüme ile yerleşkenin uzun vadede şehir merkezine sıkışıp kalmaması amaçlanmaktadır. Ayrıca Büyükşehir belediyemiz tarafından yeni yapılan ulaşım planı ile konut yapılaşması ile ikamet sorunu olmayan Mahmutlar, Kargıcak gibi doğu mahallelerimizde öğrencilerimizin rahatlıkla öğrenim sürecini tamamlaması amaçlanmaktadır. Tahsisi talep edilen alan yeni çevre yoluna ve Konya karayoluna komşu parsel olması munasebetiyle de ulaşım konusunda çok uygundur. Ayrıca deniz ve Alanya Kalesi manzarasıyla üniversite öğretim dünyasına muhteşem bir yerleşke ortamı sunacaktır. Gerek bölgenin fiziki şartları gerekse ticari ve sosyal yaşam göz önüne alındığında bu alan ALKÜ geleceğine büyük faydalar sağlayacaktır. Böylelikle Alanya ve Mahmutlar sosyolojik ve ticari yapısı, esnafı bu durumdan pozitif etkilenecektir. Bu alanı bölgemize  üniversite yerleşkesi olarak kazandırmak bizlerin olduğu kadar tüm Alanya ve Mahmutlar halkının, kamu kurumlarımızın da görevidir. Desteklenmesi dileğiyle, Saygılar sunarım” ifadelerini kullandı. 
‘TAHSİS SÜRECİ 2 AY ÖNCE BAŞLADI’
Ak Parti Mahmutlar Mahallesi Temsilcisi Ali Koç ise Bağışlar’ın açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaları büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içerisinde okumuş bulunmaktayım. Bu yazıda bahsi geçen 585 ada 1 parsel 110 dönümlük hazine arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projelerin adımları bahsi geçtiği gibi 1, 2 hafta önce kendileri tarafından değil, yaklaşık 2 aylık bir süreçtir. Partimiz girişimleri ve ilgili kurumlar ile kurulan ilişkiler neticesinde atılmıştır. Konusu geçen arazide sadece Alanya ALKÜ yerleşkesi değil KYK yurdu gibi bir takım projelerin gerçekleşmesi hususunda girişimlerimiz bulunmaktadır. Bağışlar, alışık olduğumuz gibi yine Mahmutlarımız ve Alanyamız adına girişimleri yapılan bu proje de bir takım kişi veya kişilerce malzeme olarak kullanılmak istenmiştir. Yaşanan bu durumlar neticesinde sayın Yılmaz Bağışlar’dan ricam partimiz girişimleri ile başlatılan bu gibi projeleri sahiplenmeye çalışıp kamuoyunu yanlış bilgilendirmek yerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel zamanında başlatılan ve 2019 yerel seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçen Büyükşehir Belediyesi sonrasında durdurulan, Mahmutlarımız ve Alanyamız adına büyük bir proje olan Alanyaspor tesisleri ve bunun gibi projelerin devamının getirilmesi ve sonuçlandırılması adına çalışmaları yürütmeleridir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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