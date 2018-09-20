Alanya'da Sosyal Yardımlaşma Grubu toplandı

TOPLANTIYA, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiser İsa Arı, ALKÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Kaan Sağlam, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Birimi Temsilcisi Naşide Özdemir, ALKOD Başkanı Ömer Göker, Muhtarlar Odası Temsilcisi Mustafa Bayrak, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan katıldı.

Toplantıda üyeler öncelikle, kurumlarının sosyal hizmet faaliyetleri ve içerikleri hakkında bilgi verdiler. Sosyal hizmet konusunda kurumların karşılaştığı sorunlar değerlendirildi. Sosyal hizmet yardımlarının, ihtiyaç sahibi ailelere mümkün olduğunca doğumdan ölüme kadar olan süreçte sağlanmaya çalışıldığı belirtildi. Bu yüzden halkın bu konuda hassas olması gerektiği ve dilencilere destek verilmemesi, insanları sadaka sistemine alıştırmamaları ve bu gibi durumlarda sosyal hizmet kurum ve kuruluşlara yönlendirmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca bu konuda halkı bilinçlendirmek amacı ile broşür çalışması yapılarak, halka dağıtılması kararlaştırıldı. Sosyal Yardımlaşma Çalışma Grubu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeni ile alzheimer konusunda farkındalık yaratmak amacı ile alzheimer hastası olan iki aileyi ziyaret etme kararı aldı. Ayrıca alzheimer hastaları için farkındalık projelerinin geliştirilmesi, alzheimer hastalarının yakınlarına eğitim verilebilmesi için gerekli kurumlar ile işbirliği sağlanması kararlaştırıldı. Toplantıda, sosyal yardımlaşma konusunda hizmet veren dernek, odaların ve sosyal medya grup yöneticilerinin belirlenmesi, bu kurumlar ve kişiler ile irtibat kurularak, sosyal yardımları kapsayan her türlü konuda bilinçlendirilmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.