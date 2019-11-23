Alanya'da şok! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki
Alanya’da narkotik ekiplerinin arama yaptığı araçın ön tekerliğin davlumbazında 240 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan çalışalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde 12 AR 449 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın sağ ön teker davlumbazına gizlenmiş 240 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Mehmet K. (36) ve Gamze T. (24) gözaltına alındı. Gamze T. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan” savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüpheli Mehmet K. hakkında ise “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı ceza evine gönderildi.
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