Alanya'da sınav hazırlığı için öğrencilerin tercihi: Emine Hacıkura Kütüphanesi

ALANYA Belediyesi tarafından öğrencilerin her türlü ihtiyacı düşünülerek dizayn edilen Emine Hacıkura Kütüphanesi, her yaştan insanı ağırlamaya devam ediyor. Her türlü konforun sağlandığı kütüphanede öğrenciler sınavlarına hazırlanırken, bilgisayardan da araştırma yapabiliyorlar. Küçük yaştaki öğrencilere de özel alanlar oluşturulan ve yeni çocuk bölümüyle ilgi çeken kütüphane, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin ders çalışmak için doldurduğu bir mekan haline geldi.