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Alanya'da sıkı yeni yıl denetimi! Uygunsuz imalat ve satışa ceza yağdı

Alanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yeni yıla girerken alışveriş ve eğlence merkezleri ile halka açık toplu tüketim işletmelerine yönelik gıda ve içki denetimlerini arttırdı 

Alanya'da sıkı yeni yıl denetimi! Uygunsuz imalat ve satışa ceza yağdı

Alanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yeni yıla girerken alışveriş ve eğlence merkezleri ile halka açık toplu tüketim işletmelerine yönelik gıda ve içki denetimlerini arttırdı 

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:34
Alanya'da sıkı yeni yıl denetimi! Uygunsuz imalat ve satışa ceza yağdı
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ALANYA İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar,  yılbaşı öncesi ve gecesi alınacak tedbirleri ile ilgili  yaptığı açıklamada şunları kaydetti,  “Yılbaşı gecesi gelebilecek ihbarları anında değerlendirmek için nöbetçi ekipler işbaşında olacak. Alkollü eğlence yerlerinde kaçak içki bulunup bulunmadığına dair tedbirler alınarak, emniyet birimlerimizle de birlikte ortaklaşa kaçak içki konusunda sıkı denetimler yapılacak. Ayrıca, otel ve restoranların yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi, gıda denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız yılbaşı gecesi gıda ve kaçak içki ile ilgili her türlü sorunlarını ALO 174 Gıda hattına bildirebilirler” dedi.
97 BİN 871 TL CEZA
Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar,  2017 yılında turistik işletmeler, otel, kafe, bar, restoran, pastane, fırınlar, kasap, market  ve gezinti tekneleri gibi bir çok işletmeyi denetlediklerini  belirtti. Rüzgar 2017 yılında gıda denetim ekiplerinin Alanya’da toplam 5 bin 441 adet gıda denetimi yaptıklarını söyledi.
İlçe Müdürü Rüzgar, “Biz denetimlerimizi Bakanlığımızın ‘Çiftlikten Sofraya’ politikasını göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz. Üretimden başlayarak satışa kadar olan tüm aşamalarda gıda denetimimizi yapmaktayız. Bu denetimler sonucunda 2017 yılında toplam 32  gıda işletmesine 97 bin 871 TL idari para cezası uyguladık” şeklinde konuştu.

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AlanyaYeni Yıl DenetimiAlanya İlçe GıdaTarım Ve Hayvancılık MüdürlüğüMehmet RüzgarTarım Müdürü
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